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Выплаты по 50 тыс. тенге от крупного банка: о новой уловке мошенников предупредили казахстанцев

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Купюры тенге
Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В казахстанских Telegram-каналах появилась рассылка с обещанием денежных выплат якобы от имени Halyk Bank. В банке предупредили, что эти сообщения распространяют мошенники, передает StopFake.kz.

Как пишут фактчекеры, в Telegram появилась рассылка, где пользователю обещают выплату в размере 50 тысяч тенге от Halyk Bank. Акция якобы действует в течение нескольких недель, а чтобы получить денежные средства, нужно перейти по реферальной ссылке.

Тем не менее на официальном сайте Halyk Bank, а также на официальных страницах банка в Instagram и Facebook, нет информации о подобных выплатах.

"Это мошенники. Будьте всегда бдительны и не сообщайте данные карт, СМС-коды и прочую конфиденциальную информацию. Мошенники могут представляться от имени различных банков", – сообщили в службе поддержки клиентов банка.

Отмечается, что ссылка, размещенная в рекламном объявлении, ведет на неизвестный сайт.

"Это фишинговая ссылка. Мошенники таким способом получают доступ к конфиденциальной информации пользователей. Им становятся известны логины и пароли от приватных аккаунтов, мобильного банкинга и другое", – предупредили фактчекеры.

Ранее казахстанцы распространяли в мессенджерах сообщение якобы о новом виде мошенничества с уведомлением от банка. Тогда в банке опровергли информацию.

Еще в начале января сообщалось о якобы новом постановлении Министерства финансов про выплаты казахстанцам. В ведомстве заявляли, что указанные в рассылке сведения не соответствуют действительности, а ссылка ведет на поддельный сайт.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059933-vyplaty-po-50-tys-tenge-ot-imeni-krupnogo-banka-predlozhili-kazahstantsam-moshenniki/

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