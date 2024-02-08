Свыше 200 казахстанцев "погорели" на автокредитах, лишившись 2,9 млрд тенге

В Астане задержали мужчину, которого подозревают в оформлении фиктивных автокредитов на граждан. Сумма ущерба составила 2,9 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщила пресс-служба ГП в Telegram, 6 февраля в Астане был задержан подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере – гражданин С. Перед этим, 30 января, в Кызылорде был установлен и задержан его подельник.

Согласно материалам уголовного дела, задержанный С. в группе лиц в 2021-2022 годах оформлял фиктивные автокредиты на граждан.

От их мошеннических действий пострадал 231 человек, ущерб составил 2,9 млрд тенге. В ходе расследования в мае 2022 года С. скрылся и был объявлен в розыск. В настоящее время его доставили в Актау и водворили в изолятор временного содержания.

Согласно части 4 статьи 190 УК РК, мошенничество в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.