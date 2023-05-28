Водитель в Атырау с подложными номерами "накатал" 86 штрафов

Авто с подложными номерами. Кадр из видео: t.me/police_of_kz

В Атырау установили автомобиль с 86 неуплаченными штрафами и подложными номерами, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

Как сообщили в ведомстве, сотрудники ЦОУ через поисковую систему Interceptor определили автомобиль Mersedec с неоплаченными штрафами и направили на место сотрудников патрульной полиции.

"В ходе проверки установлено, что данное авто имеет 86 неоплаченных штрафов, а также имеет подложный государственный регистрационный номерной знак", – добавили в полиции.

Отмечается, что в отношении водителя составлен административный протокол по части 4 статьи 590 КоАП РК. Кроме того, машину стражи порядка водворили на спецстоянку.

Добавим, что, согласно вышеуказанной статье, управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022317-voditel-v-atyrau-s-podlozhnymi-nomerami-nakatal-86-shtrafov/