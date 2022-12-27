Лес почти на 5 млн тенге незаконно вырубили в Павлодарской области

Резерват "Ертіс орманы". Кадр из видео: Телеканал "Астана"/Astana TV

В Павлодарской области в природном резервате "Eртiс орманы" незаконно вырубили лес почти на пять миллионов тенге. О ряде нарушений рассказали в прокуратуре региона после инспекции, передает телеканал "Астана".

В ходе инспекции выяснилось, что резерват уже девять лет не имеет лесоустроительного проекта. Кроме того, в "Eртiс орманы" приживается только 30-40% молодых деревьев при норме 70%, а это значит, что более полутора миллионов тенге из бюджета были использованы неэффективно.

Прокуратура региона также выяснила, что 69 сотрудников резервата не имеют должной квалификации, а трое и вовсе работают под поддельными дипломами об образовании. По ним уже возбуждены уголовные дела.

"В штате имеются сотрудники в количестве четырех человек, которые ранее привлекались за факты незаконной рубки деревьев, то есть кражу леса. Кроме того, были выявлены факты наличия пилорам (деревообрабатывающий станок, предназначенный для продольной распиловки бревен и брусьев различных пород древесины на пиломатериалы – прим. ред.) на территории как резервата, так и приграничной территории резервата. Хотя охранная территория не позволяет, чтобы пилорамы находились на этих территориях", – сказал первый заместитель прокурора Павлодарской области Талгат Алибаев.

Руководство резервата несогласно с замечаниями. По их словам, даже с просроченным лесоустроительным проектом работы выполняются в полном объеме. Они подтвердили, что 12 млн саженцев этого года прижились только на 41%, но так произошло из-за засушливого лета с температурой воздуха +38 градусов, а почва и вовсе прогревалась до +66 градусов.

"Все факты незаконной вырубки леса, выявленные в ходе прокурорской проверки, относятся к категории сухостойного дровяного леса, топливных дров. Данные факты совершены, предположительно, местными жителями лестных поселков.

На сегодня по всем имеющимся фактам порубки дровяного леса ведутся следственные мероприятия органами полиции", – сообщил заместитель генерального директора РГУ ГЛПР "Ертіс орманы" Бауыржан Даутов.

Как объяснили в "Ертіс орманы", неквалифицированных сотрудников они вынуждены нанимать из-за кадрового голода в отрасли. По их словам, люди не хотят работать в селе и за маленькую зарплату. Что касается сотрудников, которые ранее привлекались за кражу леса, то они не уведомили руководство о том, что в их личном деле есть такая графа.

Государственный лесной природный резерват "Ертіс орманы", согласно информации на сайте, расположен в Щербактинском и Лебяжинском районах Павлодарской области.

Резерват был создан в январе 2003 года в целях сохранения и восстановления уникальных ленточных боров Прииртышья. "Ертіс орманы" находится в ведении Комитета лесного хозяйства и животного мира Минсельхоза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003166-les-pochti-na-5-mln-tenge-nezakonno-vyrubili-v-pavlodarskoy-oblasti/