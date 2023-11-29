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"Преследовал, угрожал, публиковал видео": алматинца подозревают в распространении порнографии

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Подозреваемый
Подозреваемый. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В полицию обратилась женщина, которая заявила, что подозреваемый выкладывал в соцсети видео с ее участием. Она также заявила, что 38-летний мужчина угрожал ей и преследовал ее, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает официальный сайт МВД РК Polisia.kz, женщина заявила, что ее знакомый преследует ее и публикует в соцсети видео с ее участием.

"В ходе проведения ОПМ Hi Tech сотрудниками Cyberpol за распространение порнографических материалов в интернете задержан гражданин В., 1985 года рождения, у которого при санкционированном обыске обнаружены видеоматериалы и жесткие диски с видеозаписью порнографического характера.

Вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированным в едином реестре досудебного расследования по ст. 311 УК РК “Незаконное распространение порнографических материалов или предметов” и ст. 147 УК РК “Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите”, – резюмировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

В полиции уточнили, что в соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Также в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Напомним, в мае создателя организованной преступной группы и его помощников приговорили к срокам в Шымкенте. ОПГ занималась распространением порнографии в Сети.

Согласно статье 311 УК РК, незаконное распространение порнографических материалов или предметов наказываются:

  • штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге);
  • либо исправительными работами в том же размере; либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;
  • либо ограничением свободы на срок до 2 лет; либо лишением свободы на тот же срок.

При этом может последовать конфискация имущества.

Статья 147 УК РК "Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите" гласит, что незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконных сбора и (или) обработки (за исключением распространения) иных персональных данных наказывается:

  • штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей;
  • либо исправительными работами в том же размере;
  • либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного распространения иных персональных данных наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Совершение действий, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, в СМИ или с использованием сетей телекоммуникаций, в том числе через Интернет, а равно в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга с целью воспрепятствования такой деятельности или из мести за нее наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048257-38-letnego-almatintsa-zaderzhali-po-podozreniyu-v-rasprostranenii-pornograficheskih-materialov/

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