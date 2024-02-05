Казахстанца задержали за переход на красный свет, а он оказался подозреваемым в мошенничестве

В Караганде полицейские задержали мужчину за нарушение ПДД и переход дороги на красный свет. А затем выяснилось, что он еще подозревается в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Карагандинские стражи порядка стали свидетелями нарушения правил дорожного движения – перед одним из торговых домов пешеход, несмотря на предупреждающий красный свет светофора, перебежал дорогу.

Нарушитель был задержан. А во время проверки выяснилось, что 38-летний мужчина находится в межгосударственном розыске по подозрению в мошенничестве, совершенном в Алматинской области.

Подозреваемого доставили в отделение для дальнейшего разбирательства. Кроме того, в отношении него составлен административный протокол за нарушение правил движения пешеходами и иными участниками движения.

Добавим, что, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Максимальное наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ранее двое мужчин пообещали супруге директора финпирамиды помочь увести его от уголовной ответственности и обманули. Суд приговорил их к 6 и 8 годам лишения свободы.