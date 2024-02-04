Военного засудили за пощечины рядовым в Актобе

Заместитель начальника погранотделения получил два года ограничения свободы за то, что "отвешивал" пощечины рядовым, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор военного суда Актюбинского гарнизона.

На заместителя начальника пограничного отделения "Евразия" старшего лейтенанта Фариза З. возбудили уголовное дело по статье "Превышение власти". Резонансное дело рассматривал военный суд Актюбинского гарнизона.

Из фабулы уголовного дела следует, что обвиняемый бил рядовых срочной службы по лицу, ему вменяется несколько эпизодов обвинения. В одном случае он зашел в столовую и застал там двоих рядовых срочной службы, которые заступили в наряд и убирали столы после завтрака. Он выразил недовольство тем, что для него завтрак не приготовили, и ударил одного солдата-срочника ладонью по лицу. После этого приказал приготовить ему завтрак и ушел.

В другом случае он заставил рядового передвигаться по расположению отделения ползком. Поводом к такому наказанию послужило то, что якобы рядовой сильно закрыл дверь его кабинета.

А еще обвиняемый как-то застал в умывальной комнате после отбоя нескольких рядовых, они там подстригали волосы. В наказание за это он отвесил три пощечины одному срочнику и ударил еще двоих.

Всего в уголовном деле оказалось 5 потерпевших из числа рядовых срочной службы. Все они в суде подтвердили факты рукоприкладства со стороны замначальника отделения и добавили, что когда давали показания во время досудебного следствия давления на них никто не оказывал. Один из потерпевших в суде отметил, что написал заявление на руководителя, чтобы защитить молодых солдат, которые останутся служить после него.

Сам обвиняемый вину в преступлении не признал, но отметил, что не знает почему на него рядовые написали заявление. И предположил, что вся история с его уголовным делом, возможно, связана с задержанием браконьеров, которые ему угрожали.

В ходе судебных разбирательств подтвердилось, что обвиняемый Фариз З. действительно нарушал конституционные права военнослужащих. В то же время суд привел ссылку на Устав внутренней службы Вооруженных сил, из которого значит, что командир должен поддерживать крепкую воинскую дисциплину и морально-психологическое состояние личного состава. А еще должен быть справедливым и подавать личный пример безупречного поведения.

Суд пришел к выводу, что обвиняемый виновен в превышении власти (часть 1 статьи 451 УК РК) и приговорил к двум годам ограничения свободы. Также его лишат звания старшего лейтенанта. Контролировать, как осужденный отбывает наказание, будет служба апробации.

"Обязать осужденного не менять постоянного места жительства, работы, учебы, с вечера 22:00 до 06:00 утра не посещать общественные места, где употребляют алкоголь", – отмечено в приговоре Военного суда Актюбинского гарнизона.

Отметим, что согласно части 1 статьи 451 УК РК "Превышение власти или служебных полномочий", то есть совершение начальником или должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (18 млн 460 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в декабре прошлого года военнослужащий получил 7 лет лишения свободы за взятки от призывников, желавших получить отсрочку от армии. Деньги за незаконные услуги отправляли на счет его тещи.

Также бывшему директору Пограничной службы Комитета национальной безопасности Дархану Дильманову вынесли приговор – его приговорили к 4 годам колонии за злоупотребление властью.