Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Предполагаемые члены преступной группировки предстанут перед судом в СКО

Опубликовано:

Задержание подозреваемых в распространении наркотиков в СКО
Задержание. Фото: ДП СКО

В СКО перед судом готовятся предстать восемь подозреваемых в распространении наркотиков в составе преступной группировки, в том числе ее предполагаемый организатор, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, полицейские СКО готовятся передать в суд материалы дела по факту организации и участии в деятельности организованной группы, которая занималась распространением наркотиков на территории Петропавловска.

Несколько месяцев оперативники управления по противодействию наркопреступности Северо-Казахстанского департамента полиции изучали каналы доставки и распространения в Петропавловске особо крупных партий марихуаны и гашиша. Наркотики доставлялись из столицы, затем попадали в руки распространителей.

"В мае прошлого года по согласованию с прокуратурой СКО, совместно с сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью, наркоборцы задержали семерых подозреваемых в Петропавловске и 35-летнего жителя Астаны", - отметили в МВД.

Последний, по версии полицейских, является организатором преступной группы.

На месте задержания в СКО найдены наркотики
Изъятое на месте задержания. Фото: polisia.kz

"При задержании у подозреваемых были изъяты наркотики общим весом 49 кг 318 гр., из них 81 гр. гашиша. Четверо были водворены под стражу. В настоящее время необходимые следственные действия и многочисленные экспертизы завершены. Материалы дела готовятся для передачи в суд по ч.1 и 2 ст.262, а также по ч.3 ст.297 Уголовного кодекса РК", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Руслан Сапаров.

Отметим, что по ч.1 ст.262 УК РК создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Согласно ч.2 ст.262 УК РК, участие в организованной группе или преступной организации наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

В соответствии с ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Три дня назад в Костанайской области полицейские задержали группу лиц, которая подозревается в распространении синтетических наркотиков. Были изъяты более 300 граммов синтетического наркотика, деньги и травматическое оружие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058665-predpolagaemye-chleny-prestupnoy-gruppirovki-predstanut-pered-sudom-v-sko/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.