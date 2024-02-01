Предполагаемые члены преступной группировки предстанут перед судом в СКО

В СКО перед судом готовятся предстать восемь подозреваемых в распространении наркотиков в составе преступной группировки, в том числе ее предполагаемый организатор, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, полицейские СКО готовятся передать в суд материалы дела по факту организации и участии в деятельности организованной группы, которая занималась распространением наркотиков на территории Петропавловска.

Несколько месяцев оперативники управления по противодействию наркопреступности Северо-Казахстанского департамента полиции изучали каналы доставки и распространения в Петропавловске особо крупных партий марихуаны и гашиша. Наркотики доставлялись из столицы, затем попадали в руки распространителей.

"В мае прошлого года по согласованию с прокуратурой СКО, совместно с сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью, наркоборцы задержали семерых подозреваемых в Петропавловске и 35-летнего жителя Астаны", - отметили в МВД.

Последний, по версии полицейских, является организатором преступной группы.

Изъятое на месте задержания. Фото: polisia.kz

"При задержании у подозреваемых были изъяты наркотики общим весом 49 кг 318 гр., из них 81 гр. гашиша. Четверо были водворены под стражу. В настоящее время необходимые следственные действия и многочисленные экспертизы завершены. Материалы дела готовятся для передачи в суд по ч.1 и 2 ст.262, а также по ч.3 ст.297 Уголовного кодекса РК", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Руслан Сапаров.

Отметим, что по ч.1 ст.262 УК РК создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Согласно ч.2 ст.262 УК РК, участие в организованной группе или преступной организации наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

В соответствии с ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Три дня назад в Костанайской области полицейские задержали группу лиц, которая подозревается в распространении синтетических наркотиков. Были изъяты более 300 граммов синтетического наркотика, деньги и травматическое оружие.