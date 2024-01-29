Четверых человек задержали за распространение "синтетики" в Костанайской области

В Костанайской области полицейскими задержана группа лиц которая, как предполагают полицейские, распространяла синтетические наркотики, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации стражей порядка, молодая супружеская пара, получив партию наркотиков от 300 до 500 граммов, дома расфасовывали их по zip-пакетам на мелкие дозы и далее передавали их закладчикам. Каждому по 30-40 таких пакетиков.

Отмечается, что полкилограмма синтетического наркотика на черном рынке стоит около 15 млн тенге.

"Мы изъяли более 300 граммов синтетического наркотика, деньги и травматическое оружие. По веществам, назначили судебно-химическую экспертизу. Со слов самих преступников, это был мефедрон и PVP", – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Нуржан Ахметов.

Подчеркивается, что им грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. В настоящий момент все подозреваемые находятся под стражей.

Напомним также, что импровизированную нарколабораторию "накрыла" полиция в Алматы - задержали 26-летнего парня по подозрению в изготовлении и сбыте наркотиков. "Варил" вещество, по данным полиции, он во времянке, арендованной у дяди.

В его рюкзаке в ходе обыска следственно-оперативной группой обнаружен пакет с мефедроном, а это около 1,5 килограмма. Подозреваемый признался, что наркотик готовит сам кустарным способом, также самостоятельно делает закладки.