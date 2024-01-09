В аэропорту Тараза задержали 15-летнюю пассажирку

15-летняя девочка курила на борту самолета - ее передали полиции в аэропорту Тараза. Законный представитель пассажирки был оштрафован, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

Как оказалось, подросток курила электронную сигарету на борту самолета "Атырау-Тараз". Нарушительницу передали в полиции, как только самолет сел в воздушной гавани Тараза.

Штраф составил 10 МРП (36 920 тенге) за неисполнение обязанностей по воспитанию, согласно части 1 статьи 127 КоАП РК.

"Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с несовершеннолетней пассажиркой. Рассказали ей о вреде курения, употребления алкоголя и иных потенциально опасных психотропных веществ, а также дали рекомендации по соблюдению правил безопасности на борту самолета", - заявили в полиции на транспорте.

Согласно статье 127 КоАП РК, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.