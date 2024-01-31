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Пользователи заподозрили высокопоставленного полицейского в краже коврика в ВКО

Опубликовано:

Кража коврика из подъезда
Кража коврика. Кадр из видео: instagram.com/dk___vko

Кадры с кражей коврика из подъезда распространили в Сети, автор указал, что коврик мог украсть сотрудник ДП ВКО. В пресс-службе ведомства опровергли эту информацию, передает NUR.KZ.

На опубликованных кадрах с камеры наблюдения, установленной в одном из подъездов жилого дома, показано, как некий мужчина, разговаривая по телефону, двигает ногой коврик, лежащий на полу возле квартиры.

Завершив разговор, мужчина поднимает его, закручивает, а затем кладет под куртку и спускается по лестнице.

В ролике автор также указал, что участником видео может быть высокопоставленный полицейский из ВКО – опубликованы его данные, в том числе фамилия и звание.

В пресс-службе ДП ВКО корреспонденты NUR.KZ по данному поводу сообщили, что мужчина на видео не имеет отношения к департаменту полиции ВКО.

Отметим, что согласно статье 456-2 КоАП РК, размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штрафы:

  • на физических лиц – в размере 20 МРП (74 тыс. тенге),
  • на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере 30 МРП (110 тыс. тенге),
  • на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50 МРП (184 тыс. тенге),
  • на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (369 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058494-polzovateli-zapodozrili-vysokopostavlennogo-politseyskogo-v-krazhe-kovrika-v-vko/

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