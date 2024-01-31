Побил мужчину с инвалидностью: жителя Петропавловска отправили в колонию

В Петропавловске прошел суд над местным жителем, который в ноябре прошлого года нанес травмы дворнику. Подсудимого признали виновным и лишили свободы на 2,5 года, передает Петропавловск.news.

Как пишет издание, драка, произошедшая 4 ноября 2023 года, попала на камеры и вызвала общественный резонанс: оказалось, что пострадавший много лет назад получил тяжелую травму головы и с тех пор имеет инвалидность.

Подозреваемого тогда задержали по горячим следам, но назначили ему только 5 суток административного ареста и 3 месяца особых требований на запрет употребления спиртных напитков. Это возмутило местных жителей.

В итоге расследование было взято на контроль начальником Департамента полиции СКО Айдыном Кабдулдиновым.

Сообщается, что назначенные экспертизы показали причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 107 УК РК). После этого городские следователи передали материалы в суд по пункту 5 части 2 статьи 107 Уголовного кодекса РК.

"Суд приговорил обвиняемого к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы – это близко к максимальному наказанию, предусмотренному законом за причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений", – пишут авторы издания.

Как указано в Уголовном кодексе РК, легкий вред здоровью – это вред здоровью человека, повлекший кратковременное расстройство здоровья (на срок не более двадцати одного дня) или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности (менее чем на одну десятую часть).

Согласно статье 107 УК РК, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

То же деяние, совершенное:

в отношении двух или более лиц;

в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного долга;

с особой жестокостью, а равно в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного;

группой лиц по предварительному сговору, преступной группой;

из хулиганских побуждений;

по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;

неоднократно;

в отношении заведомо несовершеннолетнего, –

наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.