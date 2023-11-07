Избиение дворника-инвалида попало на видео в Петропавловске: арестован подозреваемый

В Петропавловске камеры видеонаблюдения сняли избиение мужчины, оказавшегося инвалидом второй группы. Сегодня стражи порядка взяли под стражу подозреваемого, передает телеканал "Астана".

Об инциденте корреспонденты телеканала сообщили еще вчера.

Отмечалось, что на улице в Петропавловске жестоко избили дворника, который оказался инвалидом второй группы. Более 20 лет мужчина живет с шунтом в голове.

Пострадавший оказался в больнице. У него диагностировали сотрясение мозга. Также был сломан нос, многочисленные травмы головы и лица. Его единственный родственник – сестра – больше всего переживает за состояние того самого шунта в голове брата, без которого он не сможет жить.

В полиции по данному факту завели уголовное дело по которому подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы.

"Установлено, что в результате ссоры 34-летний петропавловец нанес телесные повреждения малознакомому горожанину. Пострадавший 45-летний мужчина с различными травмами доставлен бригадой скорой помощи в одно из медицинских учреждений. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 п. 5 ст. 107 УК РК – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", – сообщил сотрудник пресс-службы ДП СКО Нурбек Баекин.

Однако сообщается, что 34-летнего подозреваемого сначала задержали, но потом отпустили. Это возмутило местных жителей.

Как отмечают корреспонденты, на стражей порядка обрушился шквал критики от петропавловцев.

После этого сегодня утром 34-летнего подозреваемого взяли под стражу.

"Так же было начато административное производство по части 3 статьи 440 Кодекса об административных правонарушениях. Собранные материалы были направлены в судебный орган, который назначил правонарушителю 5 суток административного ареста и 3 месяца особых требований на запрет употребления спиртных напитков. Расследование уголовного дела продолжается и находится на особом контроле", – заявил начальник ДП СКО Айдын Кабдулдинов.