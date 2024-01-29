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Ящик с пожертвованиями похитили из магазина АЗС в Астане

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Монеты
Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане из магазина автозаправочной станции украли ящик с пожертвованиями, предназначенными для больных детей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

По информации ведомства, небольшая коробка, в которой астанчане оставляли деньги для благотворительного фонда, стояла в магазине автозаправочной станции.

"Он действовал очень уверенно: заходил в магазин, улыбчиво здоровался. У продавцов не возникало и мысли о том, что кто-то может посягнуть на сборы, предназначенные для больных детей. Оперуполномоченными установлен 62-летний мужчина", – рассказал начальник отдела криминальной полиции УП района "Алматы" Азильхан Казиханов.

Как сообщили в полиции, подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Стражи порядка проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям на территории Астаны.

В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража).

В соответствии со статьей 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее у жителя Астаны неизвестные украли коллекцию швейцарских часов, стоимость которой составляет около 100 млн тенге, и крупную сумму денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058009-yaschik-s-pozhertvovaniyami-dlya-bolnyh-detey-ukrali-iz-magazina-azs-v-astane/

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