Запирали ребенка в холодном сарае: суд наказал родителей в Талдыкоргане

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Жетісу вынес приговор родителям, запиравшим ребенка в холодном сарае, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что суд, руководствуясь Конвенцией о правах ребенка, согласно которой родители несут основную ответственность за воспитание и развитие, наилучшие интересы ребенка, являются предметом их основной заботы, в интересах несовершеннолетнего удовлетворил иск о лишении родительских прав ответчиков.

Сам ребенок также поддержал иск.

"Решением суда родители несовершеннолетнего Л. лишены родительских прав, с них взысканы алименты на его содержание. Алименты будут перечисляться на депозитный счет, открытый на имя ребенка.

Несовершеннолетний Л. передан на попечение органу, осуществляющему функции по опеке или попечительству государственного учреждения "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" для дальнейшего устройства", – добавили в суде.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, в середине января уполномоченный по правам человека в Казахстане сообщил о семье из Талдыкоргана, где дети систематически подвергались насилию.

"Мать и двое детей жили в обстановке антисанитарии и полного беспорядка, при этом женщина не отрицала употребления ею спиртных напитков и жестокого обращения в отношении детей. Так, своего 9-летнего сына она запирала в сарае в холод в целях воспитания", – рассказали представители омбудсмена.

Тогда сообщалось, что органы опеки направили иск о лишении женщины родительских прав в суд. Сейчас дело находится на рассмотрении, а старший ребенок временно помещен в Центр адаптации для несовершеннолетних Талдыкоргана.