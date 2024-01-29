Импровизированную нарколабораторию "накрыла" полиция в Алматы (видео)

В Алматы задержали 26-летнего парня по подозрению в изготовлении и сбыте наркотиков. "Варил" вещество, по данным полиции, он во времянке, арендованной у дяди, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили стражи порядка, молодого человека задержал экипаж патрульной полиции. В поле зрения правоохранителей он попал во время закладок наркотиков.

"В его рюкзаке в ходе обыска следственно-оперативной группой обнаружен пакет с мефедроном, а это около 1,5 килограммов. Подозреваемый признался, что наркотик готовит сам кустарным способом в импровизированной лаборатории.

Установлено, что закладки он тоже осуществлял самостоятельно. За смежную работу так называемый "работодатель" обещал щедрое вознаграждение. Платил криптовалютой", – рассказал замначальника Департамента полиции Алматы Дидар Аханов.

Как установили правоохранители, подозреваемый арендовал времянку у своего дяди под видом собственного проживания. Однако вместо этого, считает полиция, там он организовал нарколабораторию по изготовлению синтетического наркотика.

"В этой самой лаборатории обнаружены стеклянные колбы, магнитные мешалки, электронные весы, полиэтиленовые канистры, стеклянные и пластиковые тарелки, сушки, сухие порошки, оборудование для вытяжки и другой инвентарь. Общий вес изъято наркотика составил более 2 килограммов", – добавил полицейский.

Отметим, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", – говорится в тексте УК РК.