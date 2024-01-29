Убийство 6-летней Лизы Пылаевой: почему подсудимая не под арестом, ответил прокурор
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Прокурор по делу о гибели 6-летней Лизы Пылаевой Даурен Иманбаев ответил на вопрос корреспондента NUR.KZ о том, почему обвиняемая в убийстве находится не под арестом.
В Алматы проходит предварительное слушание по делу о смерти 6-летней Лизы Пылаевой. В убийстве подозревают тетю погибшей. По словам прокурора, подсудимая находится под подпиской о невыезде.
"Мы этот вопрос рассмотрим в ходе, когда будет назначено главное судебное разбирательство. Надо будет согласовать этот вопрос с нашим руководством, заявить ходатайство. Но этот вопрос будет рассматриваться судом.
Все решает суд, мы можем только ходатайствовать либо потерпевший может ходатайствовать. Предварительное слушание для того и существует, чтобы посмотреть, соответствует ли предъявленное обвинение", - сообщил прокурор Даурен Иманбаев.
Напомним, девочка погибла в шестилетнем возрасте при загадочных обстоятельствах. Ее тело обнаружили под статуей в саду частного дома. Это было в мае 2019 года. Дело тогда так и не раскрыли.
Сейчас на скамье подсудимых трое обвиняемых - Ольга Шмакова (тетя погибшей девочки), Леонарда Рыжакова (бабушка погибшей) и садовник Уктаб Махмудов.
Ольга Шмакова является обвиняемой по пункту 14 части 2 статьи 99 УК РК ("Убийство"). Леонарда Рыжакова предана суду по части 2 статьи 420 УК РК ("Заведомо ложные показания, заключения эксперта, специалиста или неправильный перевод"). А Уктаб Махмудов - по статье 432 и части 2 статьи 420 УК РК ("Укрывательство преступления").
Ранее в интервью нашему корреспонденту отец погибшей девочки рассказал, что была проведена международная экспертиза, которая заняла долгое время.
О том, что произошло в день трагедии, рассказал дедушка Лизы, в доме которого девочка провела последний день своей жизни. Мама Лизы Марина Рыжакова, предполагала, что девочка погибла в результате несчастного случая. Отец Лизы Александр Пылаев постил собственные версии произошедшего в соцсетях и винил семью Рыжаковых в смерти дочери.
Сегодня прокурор зачитал обвинительный акт со страшными подробностями о том, что произошло в тот трагический день.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058087-ubiystvo-6-letney-lizy-pylaevoy-pochemu-podsudimaya-ne-pod-arestom-otvetil-prokuror/