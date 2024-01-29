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"Порвал бушлат и ударил головой": серьезным сопротивлением обернулось задержание акмолинца

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Полицейский задержал мужчину
Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Проверка документов обернулась серьезным сопротивлением для акмолинских полицейских. Нетрезвый мужчина ломился в чужую квартиру и грубил ее жильцам, а в процессе задержания он пошел на конфликт со стражами порядка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 28 января около 06.45 утра в отдел полиции Буландынского района поступило телефонное сообщение от жительницы Макинска о том, что неизвестный мужчина ломится в дверь ее дома.

"Незамедлительно прибыв по указанному адресу, стражи порядка на месте установили мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который не мог внятно объяснить, что он тут делает.

Ночной дебошир, который был не знаком хозяевам, всячески грубил и позже, когда его сажали в служебную автомашину, порвал одному из полицейских бушлат, второго ударил головой в область переносицы", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Как установило медицинское освидетельствование, 24-летний парень был в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

По факту применения насилия в отношении представителя власти полицейскими начато досудебное производство. Мужчину поместил в изолятор временного содержания.

"Пострадавшему назначили судебно-медицинскую экспертизу. Следственные действия продолжаются", - отметили в ведомстве.

Согласно ст.380 УК РК применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В начале зимы 46-летнего мужчину водворили в изолятор в Астане. По данным полиции, он проявлял грубость и повредил форменное обмундирование стража порядка, а затем ударил сотрудника в область лица. Проводится досудебное расследование.

А в Алматы экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Toyota. Пассажиры авто проявили агрессию к правоохранителям и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не подчинялись законным требованиям. Одному из стражей порядка был нанесен удар по лицу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058085-porval-bushlat-i-udaril-golovoy-zaderzhanie-akmolintsa-obernulos-sereznym-soprotivleniem/

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