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Коллекцию швейцарских часов на сотни тысяч долларов украли у астанчанина (видео)

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Часы
Часы. Иллюстративное фото: Miguel Angel Flores/Getty Images

У жителя Астаны неизвестные украли коллекцию швейцарских часов, стоимость которой составляет около 100 млн тенге, и крупную сумму денег, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщается на медиапортале МВД Polisia.kz, житель Астаны обратился в полицию после поездки в Алматы. Он рассказал, что, пока он гостил 10 дней в другом городе, из его квартиры пропали 4 пары швейцарских часов, 2,2 тыс. долларов и 650 тысяч тенге. В общей сложности мужчину обокрали на более чем 101 млн тенге.

"По приезде, разбирая вещи в гардеробной, он обнаружил вскрытый сейф, где хранились наручные часы Breguet Tourbillon стоимостью 110 тысяч долларов США, Franck Muller и Daniel Roth - каждый стоимостью 55 тысяч долларов США, и часы Rado стоимостью 1 тысяча долларов США. Кроме того, из сейфа пропали 650 тысяч тенге и 2 200 долларов США", - раскрыли подробности в полиции.

Полицейским удалось выйти на след предполагаемых домушников.

"Установлено, что злоумышленники, узнав, что квартира пустует, путем подбора ключей проникли внутрь помещения. Задержанные дали признательные показания, похищенные ценности были частично изъяты", - говорится в сообщении.

Однако некоторые краденные вещи подозреваемым удалось сбыть. В частности, по данным полицейских, часы Breguet Tourbillon были разобраны, золотые части проданы неизвестной женщине на рынке в Шымкенте.

Пока полицейские задержали двоих подозреваемых 46 и 60 лет. Сейчас продолжаются поиски третьего участника ограбления. У задержанных оперативники изъяли приспособления для открытия замков и отмычки.

Задержанные лица водворены в ИВС, проводится досудебное расследование.

Согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Кража, совершенная:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, -

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057444-kollektsiyu-shveytsarskih-chasov-na-sotni-tysyach-dollarov-ukrali-u-astanchanina-video/

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