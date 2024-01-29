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Мужчина проник в баню через окно и попал на камеру наблюдения в Шымкенте

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Из бани в Шымкенте похитили деньги и мобильный телефон
Подозреваемый. Кадр из видео: instagram.com/police_shymkent

В Шымкенте из кабинета администратора бани были похищены деньги и ценные вещи. Подозреваемого в преступлении установили за несколько часов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, полицейские Абайского района Шымкента по "горячим следам" задержали подозреваемого.

"Мужчина проник через заднюю дверь на территорию и попал в кабинет администратора, взломав окно. Он взял из служебного помещения черную сумку с денежными средствами в размере 300 тысяч тенге, мобильным телефоном за 700 тысяч тенге и другими предметами", - пояснили в ДП Шымкента.

Об этом администратор бани рассказал полицейским. Стражи порядка посредством видеокамер установили личность подозреваемого и приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

В результате проделанной работы мужчину в течение нескольких часов задержали на территории города и доставили в управление полиции.

"Он оказался бывшим сотрудником бани. Похищенное имущество было полностью возвращено законному владельцу. Проводятся досудебные следственные действия", - рассказал следователь Исламбек Касымбеков.

А осенью происшествие случилось в частной бане в Кокшетау. Там избили ее владельца. По факту нанесения увечий полицейские начали досудебное расследование.

Ранее поход в баню с друзьями закончился неприятностями для астанчанина. По дороге домой на него напали и избили, а также забрали сотовый телефон. Подозреваемый был задержан.

Также стало известно, что всплеск популярности бань и саун наблюдается во всем мире. Это связывают с тем, что во время пандемии COVID-19 люди стали больше интересоваться процедурами и практиками, которые могут быть полезны для их здоровья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057960-muzhchina-pronik-v-banyu-cherez-okno-i-popal-na-kameru-nablyudeniya-v-shymkente/

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