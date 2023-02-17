Всплеск популярности бань и саун наблюдается после пандемии

Сауна. Иллюстративное фото: pexels.com

Всплеск популярности бань и саун наблюдается во всем мире. Это связывают с тем, что во время пандемии COVID-19 люди стали больше интересоваться процедурами и практиками, которые могут быть полезны для их здоровья. Однако эксперты утверждают, что бани и сауны не всегда могут быть столь полезными, передает The New York Times.

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Популярная русская баня в Ист-Виллидж на Манхэттене, открытая 131 год назад, отмечает небывалый наплыв посетителей. Как заявляет генеральный директор Дмитрий Шапиро, в 2022 году бизнес вырос примерно на 20% по сравнению с лучшими годами периода 2010-х. Выручка спа-салона Bathhouse в Вильямсбурге выросла на 50% по сравнению с 2021 годом.

Данных о популярности саун и бань во всем мире не так много, но рынок, похоже, оживился. В основном, за счет клиентов, которые озаботились своим здоровьем. Ээро Килпи, президент Североамериканского общества саун, заявил, что люди стали чаще присматриваться к открытию саун и бань, как к выгодному бизнесу. Кроме того, многие стали покупать портативные мобильные сауны, которые можно установить у себя на заднем дворе.

Сауны, паровые бани и парилки являются неотъемлемой частью культурных традиций многих народов: от коренных американцев до корейцев и скандинавов. Говоря о пользе для здоровья, которое несут сауны, обычно упоминают детоксикацию организма и ускорение метаболизма. Также считают, что посещение бани помогает лучше восстановиться после тренировок и улучшить психическое состояние.

При этом Эррик Ли, исследователь из Университета Ювяскюля в Финляндии, изучавший влияние саун на здоровье, говорит, что не нужно слепо верить каждому утверждению о полезности бань. Людям с сердечными заболеваниями лучше проконсультироваться с врачом перед посещением сауны. Кроме того, баню не следует воспринимать в качестве универсального средства, которое полезно для всех. Ориентироваться нужно на собственное состояние и рекомендации специалистов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2009662-vsplesk-populyarnosti-ban-i-saun-nablyudaetsya-posle-pandemii/