Бизнесмена избили в бане в Кокшетау

Индивидуального предпринимателя избили в Кокшетау. По факту нанесения увечий полицейские проводят досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 2 ноября в УП Кокшетау поступило заявление от бизнесмена о том, что неизвестные нанесли ему телесные повреждения.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, которые установили троих местных жителей, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.

Оказалось, что они - посетители частной бани, принадлежащей потерпевшему. По результатам судебно-медицинской экспертизы предпринимателю выставлен диагноз: перелом нижней стенки левой глазницы.

Свидетели рассказали, что причиной конфликта стало повреждение клиентами имущества заведения.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Добавим, что согласно ч.2 ст.107 УК РК умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное:

1) в отношении двух или более лиц;

2) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного долга;

3) с особой жестокостью, а равно в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного;

4) группой лиц по предварительному сговору, преступной группой;

5) из хулиганских побуждений;

6) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;

7) неоднократно;

8) в отношении заведомо несовершеннолетнего, –

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.