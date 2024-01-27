Водителя Gelandewagen задержали в ВКО

Лишенного прав водителя Gelandewagen задержали в Усть-Каменогорске, автомобиль забрали и отправили на штрафстоянку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Восточно-Казахстанской области.

По информации пресс-службы ведомства, 26 января при ночном патрулировании улиц Усть-Каменогорска полицейские на Ульбинском мосту остановили Mercedes-Benz G 500 под управлением 27-летнего жителя региона.

В ходе проверки документов установлено, что мужчину в марте 2023 года лишили права управления транспортными средствами, однако это не помешало ему вновь сесть за руль.

В настоящее время автомобиль водворен на специализированную штрафстоянку. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.4-1 ст.612 КоАП РК.

Добавим, что согласно ч.4-1 ст.612 КоАП РК управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере семидесяти месячных расчетных показателей (258 440 тенге) либо административный арест на пятнадцать суток.

Напомним, ранее черный Gelandewagen со штрафами больше чем на миллион тенге задержали в Алматы. Внедорожник отправили на штрафстоянку.

Также в южной столице на видео попал конфликт водителей автомобилей Mercedes-Benz G-класс и Chevrolet Cobalt, произошедший на проспекте Аль-Фараби. В отношении правонарушителей составили административные протоколы.