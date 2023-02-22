Конфликт двух "Гелендвагенов" и "Шевроле" на проезжей части сняли на видео в Алматы

Нарушение. Кадр из видео: instagram.com/almaty_kris_p

Конфликт водителей автомобилей Mercedes Gelandewagen и Chevrolet Cobalt на проспекте Аль-Фараби в Алматы попал в объектив камеры очевидца. В полиции прокомментировали произошедшее.

Ролик появился в Instagram-аккаунте almaty_kris_p. На кадрах видно, что водитель белого Chevrolet ехал в крайней левой полосе, в какой-то момент сзади его догнали два черных Mercedes - они подали сигнал, чтобы водитель седана уступил дорогу. После внедорожники зажали Chevrolet и создали аварийную ситуацию.

В полиции Алматы по данному факту сообщили, что выявлены факты нарушений ПДД водителями автомашин марки Mercedes-benz G63 AMG.

"В отношении правонарушителей составлены административные протоколы: на гражданина К. 1990 года рождения - по статье 606, части 1 КоАП, и гражданина Қ. 1993 года рождения - по статье 595, части 1 КоАП. Вместе с тем с ними проведена праворазъяснительная беседа о недопущении нарушений ПДД", – говорится в сообщении.

Отметим, что, согласно статье 606 КоАП РК, нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.

А в статье 595 говорится, что невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2010383-konflikt-dvuh-gelendvagenov-i-shevrole-na-proezzhey-chasti-snyali-na-video-v-almaty/