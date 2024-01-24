Две подруги заработали 55 млн тенге и оказались в колонии в Восточном Казахстане

Две жительницы ВКО создали финансовую пирамиду. С ее помощью они обманули 43 вкладчика и заработали 55 млн тенге, но лишились свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, жительницы Усть-Каменогорска 60 и 57 лет создали финансовую пирамиду "Денежный поток".

"Одна занималась формированием списков вкладчиков. Роль другой подруги заключалась в выполнении функций административного руководителя группы "Денежный поток". Также она искала новых вкладчиков, вела отчетность о внесенных и полученных средствах", - поделились в МВД.

По данным ведомства, люди вкладывали в пирамиду "Денежный поток" от 20 тысяч до 5 млн тенге.

"Женщины уверяли вкладчиков в том, что вложенные ими средства будут переведены в строительную компанию в Российской Федерации и вся прибыль будет поступать оттуда.

В целях привлечения людей создательницы пирамиды объявляли ярмарки для активизации работы по участию инвесторов и увеличения доходов привлеченных средств, где разыгрывали ценные призы среди инвесторов в финансовой пирамиде. Так, первые три человека получили в подарок золотые серьги", - сообщили в ведомстве.

Таким образом женщины обманули 43 вкладчика на 55 млн тенге. Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.217 УК РК. Подруг приговорили к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях на семь лет.

"Осужденные отбывают наказание в учреждении минимальной безопасности области Абай. Они трудоустроены - одна осужденная работает в качестве повара, а другая уборщицей. С заработной платы оплачивают иски и помогают своим близким", - рассказал начальник отряда Дастан Изгуттинов.

Отметим, что по ст.217 УК РК создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением, совершенные с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Ранее сообщалось, что казахстанцы стали намного чаще попадать в ловушку финансовых пирамид. За 7 месяцев 2023 года число их жертв увеличилось в три раза. Выросла и сумма, которую в итоге потеряли жители Казахстана - до 7,9 млрд тенге.