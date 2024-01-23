Казахстанец застрелил сына, пробиравшегося в дом через окно

76-летний мужчина предстал перед судом по обвинению в убийстве собственного сына, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор Cпециализированного межрайонного уголовного суда Туркестанской области.

Как указывается в обвинительной части приговора, 12 апреля 2023 года в селе Каскасу Толебийского района 76-летний глава семейства выгнал из дома старшего 50-летнего сына.

Мужчина, несмотря на имевшуюся у него жену и детей, уже длительное время не работал, однако постоянно злоупотреблял спиртным.

Спустя несколько часов после того, как его выставили за двери, он вернулся в крайней степени опьянения и попытался проникнуть в дом через окно.

Как уверяют жильцы, они решили, что к ним ломились грабители. Пенсионер, взяв ружье "ИЖ" 16 калибра, произвел один выстрел в сторону "гостя". От полученного ранения в область груди мужчина скончался на месте.

На пожилого отца было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.99 УК РК (Убийство). В результате случившегося и в ходе следствия у него обострилось хроническое заболевание головного мозга, он длительное время находился на излечении.

Суд счел доказанным факт умышленного убийства, но в связи с тяжелым состоянием здоровья обвиняемого, нуждающегося в постельном режиме и постоянном уходе, назначил наказание ниже низшего предела - 7 лет ограничения свободы.

Приговор не окончательный и может быть обжалован в вышестоящих инстанциях.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, ранее в Туркестанской области был вынесен приговор в отношении 64-летнего мужчины, которого обвинили в убийстве приятеля. Как следует из материалов дела, двое знакомых распивали алкоголь в доме одного из них. В какой-то момент между ними начался конфликт.

Хозяин с ножом в руках набросился на гостя и выгнал его. Приятель, затаив злобу, дождался, когда владелец жилья уснет, взял лежавшую во дворе кувалду и через окно проник в дом. Здесь он подошел к лежавшему на диване мужчине и с размаху нанес ему по голове один удар. У потерпевшего был проломлен череп, шансов выжить у него не оставалось. В итоге обвиняемого приговорили к 16 годам лишения свободы.