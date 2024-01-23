6 млн тенге исчезли со счетов карагандинки после общения в мессенджере

Решив подзаработать в интернете, жительница Караганды передала неизвестному лицу свои личные данные и таким образом лишилась 6 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в Юго-Восточный отдел полиции Караганды поступило заявление 32-летней жительницы города. Женщина сообщила, что стала жертвой неизвестного интернет-мошенника.

"Злоумышленник по одному из мессенджеров связался с потерпевшей и предложил заработать, зарегистрировавшись на предложенных им сайтах. Доводы неизвестного показались заявительнице убедительными, она приняла условия и зарегистрировалась.

При этом женщина отправила все свои данные и номера принадлежащих ей счетов. Вскоре они оказались пустыми - аферист, похитив более 6 млн тенге, перестал выходить на связь", - рассказали о произошедшем в ДП Карагандинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемого - 24-летнего жителя Костанайской области. Он дал признательные показания.

По мошенничеству ведется досудебное расследование. Полицейские устанавливают причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Также в пресс-службе ведомства сообщили о другом инциденте, имеющем отношение к интернет-мошенничеству. В Кировский отдел полиции УП Караганды обратилась 59-летняя женщина.

По ее словам, она прекрасно знала, к каким уловкам прибегают аферисты. О таких преступниках женщину предупреждали сотрудники полиции.

В свою очередь, она сама рассказывала коллегам об участившихся случаях мошенничества. Но получилось так, что пошла на поводу позвонившего ей "сотрудника безопасности банка".

"Неизвестный заявил, что кто-то пытается взять кредит на ее имя сразу в двух финансовых учреждениях. Разговор длился почти два часа. Женщина призналась, что за это время психологически доверилась аферисту и следовала его инструкциям", - пояснили в ДП региона.

На следующий день жительница Караганды узнала, что с ее счетов похищены 4,5 млн тенге.

"Начато досудебное расследование по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 190 УК РК "Мошенничество". Хотел бы предупредить граждан. Если кто-то звонит на ваш телефон, предлагает легкий и быстрый заработок, а также представляется сотрудником банка и делает предложения, связанные с финансами, тут же отключайте его. Проявляйте бдительность и никому не сообщайте данные своей банковской карты и удостоверения личности", - отметил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

Согласно ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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