Актюбинец хотел подзаработать на бронировании отелей и потерял свои миллионы

В погоне за заработком в интернете актюбинец стал жертвой мошенников. Он решил заняться бронированием отелей, однако вместо приумножения дохода потерял 3 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает официальный аккаунт ведомства в Instagram, неизвестное лицо переписывалось посредством Telegram c 27-летним актюбинцем.

В результате под предлогом приумножения денежных средств при помощи бронирования номеров в гостиницах России злоумышленник завладел более 3 млн тенге. Денежные средства потерпевший переводил несколькими траншами.

"Схема проста: мнимый сотрудник предлагает оценить несколько отелей, отправить ему скриншоты, подтверждающие выполненную работу, а затем просит прислать платежные данные для перечисления "зарплаты". Завладев данными, мошенники могут распоряжаться вашими счетами.

Если вы все-таки получили подобное предложение о работе, не стоит в него верить. Не делитесь с мошенниками личной информацией и не переходите по неизвестным ссылкам", - предупредили в ДП Актюбинской области.

Ранее сообщалось о похожей ситуации, произошедшей с жителем Акмолинской области. Он хотел заработать на бронировании отелей и потерял 2,5 млн тенге. По данному факту полицейские начали досудебное производство.

Также мы подробно рассказывали о преступной схеме мошенников, которые рассылают казахстанцам сообщения с предложением выгодной работы: от 60 тысяч тенге всего за 20 минут. На самом деле цель злоумышленников - получить данные своих жертв и украсть их деньги.

Иногда мошенники даже представляются работодателем и публикуют объявления о приеме на работу. Существует ряд признаков, по которым можно заранее выявить недобропорядочного работодателя и избежать проблем в будущем.