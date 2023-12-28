Сына карагандинки заподозрили в краже более миллиона тенге с ее счета

44-летнего карагандинца подозревают в краже более миллиона тенге со счета собственной матери-пенсионерки. Его задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает информационный медиапортал МВД, в полицию Караганды обратилась 69-летняя пенсионерка.

В ходе расследования выяснилось, что неизвестный через информационные системы похитил со счета пенсионерки 1 млн 120 тысяч тенге. Причем, денежные средства через приложение банка, установленного в телефоне потерпевшей, снимались в течение девяти месяцев.

Это, как считают в полиции, мог сделать только тот, кто имел свободный доступ к мобильнику потерпевшей. Хотя потерпевшая утверждала, что телефон никому не давала.

"Как оказалось, 44-летний сын проживал с матерью на одной жилплощади. Мужчина работы не имел, поэтому постоянно испытывал дефицит наличности. И проблему решал за счет материнских накоплений, ежемесячно снимая со счета родительницы денежные средства. Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража", - говорится в сообщении.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, -

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы сообщали о случае в Астане, когда у горожанки украли крупную сумму денег. Один из главных подозреваемых - родственник потерпевшей. Речь шла о сумме в 13 млн тенге.