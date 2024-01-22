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Стрим в TikTok обернулся арестом для жителя Тараза (видео)

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Полицейские остановили водителя на дороге в Таразе
Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

Водитель из Тараза в прямом эфире TikTok пил алкоголь за рулем, ругался матом и ездил без номеров. За это нарушитель поплатился лишением прав, арестом на 15 суток и штрафом, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе ежедневного мониторинга социальных сетей полицейскими Тараза был выявлен правонарушитель.

"В прямом эфире TikTok молодой человек пил алкоголь и выражался нецензурной бранью за рулем автомобиля. Затем он снял передний государственный регистрационный номерной знак и катался по городу, нарушая ПДД", - рассказали в МВД.

С помощью камер видеонаблюдения ЦОУ полицейскими был установлен водитель Mercedes-Benz.

На 24-летнего парня были составлены административные протоколы за управление автомобилем без государственного регистрационного номерного знака, без страхового полиса, за нарушение правил маневрирования.

Еще один протокол был составлен за управление автомашиной в состоянии опьянения, так как освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения водителя.

"Нарушитель лишен права управления автотранспортом на 7 лет, подвергнут административному аресту на 15 суток и заплатит штраф. Автомашина водворена на специализированную стоянку", - отметили в ведомстве.

На прошлой неделе в Жамбылской области полицейские задержали водителя на автомобиле с фальшивыми номерами. За несколько месяцев он нарушил ПДД почти на 2,5 млн тенге. Мужчину лишили водительских прав.

В начале года в Актобе полицейские задержали мать троих детей за езду в пьяном виде. Ее уже лишали водительских прав за аналогичный случай. Полицейские поместили женщину в изолятор временного содержания.

А житель Актюбинской области из-за любви к алкоголю и езде без прав встретил Новый год в следственном изоляторе. Трижды лишенный прав мужчина проведет полтора года в колонии максимальной безопасности.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056785-strim-v-tiktok-obernulsya-arestom-dlya-zhitelya-taraza-video/

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