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Трижды лишенный прав казахстанец встретил Новый год в СИЗО

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Мужчина в тюрьме
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: sakhorn38 / Getty Images

Из-за любви к алкоголю и езде без прав житель Актюбинской области встретил Новый год в следственном изоляторе. Трижды лишенный прав мужчина проведет полтора года в колонии максимальной безопасности, передает "Диапазон".

Как пишет издание, полицейский патруль на трассе Актобе - Оренбург ночью задержал 32-летнего водителя. Он был пожизненно лишен водительских прав.

При этом мужчина управлял легковым автомобилем "ВАЗ" еще и пьяным. Выяснилось, что перед тем, как сесть за руль, он выпил две бутылки пива.

В 2022 году мужчину уже ловили за езду в пьяном виде, и на тот момент он уже был лишен водительских прав. За свой проступок он уже отсидел полгода в колонии минимальной безопасности. Получается, что такое наказание на мужчину не подействовало.

Теперь за езду в пьяном виде злостного нарушителя приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

Приговор огласили за несколько дней до нового года. Сразу после этого осужденного взяли под стражу. Новый год он провел не в кругу семьи, а с сокамерниками в следственном изоляторе.

Напомним, в ноябре прошлого года полицейские рассказали о курьезном случае в Тобыле. Патрульные остановили автомобиль, за рулем которого был пьяный мужчина - он пытался притвориться пассажиром. При этом его не смутило, что в салоне кроме него никого не было.

В октябре тюремный срок получил житель Западно-Казахстанской области за пьяную езду. Его лишили свободы на год. Помимо этого суд пожизненно запретил ему управлять транспортными средствами, потому что ранее мужчину уже лишали водительских прав сроком на 7 лет.

Отметим, что по ст.346 УК РК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача такому лицу управления транспортным средством, а равно допуск такого лица к управлению транспортным средством, совершенный должностным лицом или собственником либо владельцем транспортного средства, наказываются штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054376-trizhdy-lishennyy-prav-kazahstanets-vstretil-novyy-god-v-sizo/

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