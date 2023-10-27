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Мужчину осудили за изнасилование юной падчерицы в Павлодарской области

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Девочка сидит на полу
Девочка. Иллюстративное фото: SB Arts Media/Getty Images

К 22 годам лишения свободы приговорили жителя Павлодарской области за неоднократное изнасилование падчерицы. По версии следствия, в первый раз мужчина предпринял попытку, когда ребенку было всего лишь 9 лет, но тогда в комнату зашла мама девочки. Спустя год обвиняемый смог довести свой умысел до конца, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Уголовное дело рассмотрели в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области. На скамье подсудимых оказался 33-летний мужчина.

Несколько лет назад он познакомился с девушкой, завязались отношения, они поженились. У молодой женщины есть дочь от первого брака.

У супругов родились еще дети, но семейная жизнь не сложилась, мужчина стал часто употреблять спиртное, избивать жену, в итоге дошло до развода.

Но даже после расставания он навещал семью. Следствием установлено, что в январе 2021 года дошло до того, что отчим попытался изнасиловать 9-летнюю падчерицу, но зашла мама девочки и прервала его действия.

Летом 2022 года он все же довел свой умысел до конца и после насилие повторялось еще ни раз.

Уголовное дело в суде рассмотрели по трем статьям УК РК: 24 ч.3-120 ч.4 (Покушение на изнасилование), несколько эпизодов по 120 ч.4 (Изнасилование), а также 107 ч.1 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Обвиняемый настаивал, что не насиловал, однако судья пояснил, что показания потерпевшей, мамы девочки, экспертов и собранные по делу доказательства говорят об обратном.

"Наказание назначить по совокупности уголовных правонарушений путем их частичного сложения. Окончательно назначить 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - огласил приговор судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Кудабай Султанов.

По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью мужчину привлекли за избиение супруги, мамы пострадавшей девочки. 33-летнего осужденного также обязали выплатить 5 миллионов тенге морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Павлодаре 30-летнего мужчину взяли под стражу в зале суда, признав виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Подсудимый не отрицал, что интим с девушкой был, но уверял, что по обоюдному согласию. Однако его приговорили к 5,5 годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2042871-muzhchinu-osudili-za-iznasilovanie-yunoy-padcheritsy-v-pavlodarskoy-oblasti/

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