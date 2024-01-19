Обыск провели ночью в казино в Қонаеве: изъяты 225 млн тенге, евро и доллары (видео)

Факт незаконной организации онлайн-казино под видом легального в игорном заведении "Макао" выявлен сотрудниками Департамента АФМ по Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

По информации официального Telegram-канала Агентства РК по финансовому мониторингу, в онлайн-казино игроку предоставлялась возможность ставить ставки на спортивные события, играть на аппаратах и игровых столах, рулетках без верификации личности в нарушение установленных действующим законодательством правил. Трансляция игр велась из здания казино "Макао".

Как рассказали в ведомстве, в ночь с 16 на 17 января следственно-оперативной группой департамента проведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: 225,5 млн тенге, более 15 тыс. евро, 719 тыс. рублей, почти 34 тыс. юаней, 38,5 тыс. долларов США, мобильные телефоны, бухгалтерские документы, системные блоки, ресивер, видеокамеры, мониторы, флэш-карты, носители, серверы, видеорегистратор.

"Ведется следствие. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит", - отметили в АФМ.

Напомним, также в Алматинской области проводится досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN, функционировавшего не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья.

По данным АФМ, только за 2023 год оборот составил около 4 млрд тенге. Сайт онлайн-казино заблокирован, четверо организаторов объявлены в международный розыск, наложен арест на имущество и денежные средства на общую сумму 1,5 млрд тенге. При этом изъяты автомашины Mercedes-Maybach S500 и Lamborghini Huracan.

Также МВД совместно с КНБ провело масштабную спецоперацию по ликвидации крупной сети онлайн-казино в Казахстане. В полицию доставили свыше 400 человек. В результате была пресечена деятельность 326 лото-клубов по всей стране.