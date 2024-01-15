Изъяты 247 млн тенге и 125 тыс. долларов: масштабную спецоперацию провели МВД и КНБ (видео)

МВД совместно с КНБ при координации Генпрокуратуры провело масштабную спецоперацию по ликвидации крупной сети онлайн-казино, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на официальном медиапортале Polisia.kz, сеть незаконных онлайн-казино действовала под видом лотерейных клубов.

В проведении одной из самых масштабных совместных спецопераций было задействовано более 3 тыс. сотрудников МВД и КНБ.

"В орбите оперативной разработки находились представители криминалитета, которые оказывали преступное влияние и покровительство игорным заведениям, а также совершали преступления в отношении сотрудников и клиентов лото-клубов.

Кроме незаконной игорной деятельности, охранники и администраторы организовывали для VIP-клиентов интимные услуги: зафиксированы факты сводничества и употребления наркотиков. В ходе спецоперации в полицию доставлено свыше 400 человек.

Задержано восемь основных организаторов преступной схемы, в том числе граждане ближнего и дальнего зарубежья", - сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

По всей стране проведено 570 обысковых мероприятий в помещениях и офисах лото-клубов.

Правоохранители изъяли 23 единицы огнестрельного и травматического оружия, 247 млн тенге, 55 млн российских рублей, 125 тысяч долларов США и другие вещественные доказательства, включая документацию, компьютерную технику и мобильные устройства.

По данным МВД, в результате спецоперации была пресечена деятельность 326 лото-клубов по всей стране. Установлены и заблокированы серверы, через которые в Казахстане осуществлялась трансляция онлайн-казино из-за рубежа. Выявлено, что администраторы могли в "ручном" режиме регулировать исход игр.

Ранее проведенная экспертиза подтвердила незаконную деятельность задержанных лиц.

"Досудебным расследованием установлено, что ежемесячная совокупная прибыль лото клубов только одного региона в среднем составляла 300 млн тенге, соответственно, со всех регионов страны - порядка 6 млрд. При этом около 70% денежных средств выводилось за рубеж. На банковский счет только одного из организаторов ежемесячно поступало около 900 млн тенге.

Расследование проводится следственным департаментом МВД по нескольким статьям Уголовного кодекса, фигурантам вменяется создание, руководство и участие в организованной преступной группе. Другие сведения разглашению не подлежат", - добавил Куандык Алпыс.

Согласно статье 262 УК РК, создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

При этом участие в организованной группе или преступной организации наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.