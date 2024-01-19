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Павлодарка пошла в гости к другу, но не дотерпела и справила нужду в лифте

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Женщина попала на видео с камеры наблюдения в лифте в Павлодаре
Женщина в лифте. Кадр из видео: instagram.com/dp_pavlodar

В Павлодаре женщина справила нужду в лифте, попав в объектив камеры видеонаблюдения. За такое поведение суд выписал ей штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в полицию Павлодара поступило обращение от жильца дома по улице Чайковского.

"Горожанин просил принять меры в отношении женщины, которая справила нужду в кабине лифта, тем самым выражая неуважение к окружающим. Личность нарушительницы установлена. Ею оказалась 32-летняя горожанка, пришедшая в гости к другу. По факту мелкого хулиганства в отношении нее составлен административный материал", - сообщил старший участковый инспектор Южного отдела полиции Павлодара Ержан Тыналинов.

Материал был рассмотрен в суде. Решением суда нарушительницу подвергли штрафу в размере 15 МРП (55 380 тенге).

Ранее наказали жителя Астаны, справившего нужду прямо на автобусной остановке. Мужчину арестовали на 30 суток за совершение мелкого хулиганства.

Такой же проступок совершил в столице в подъезде жилого дома курьер. При этом он попал на камеры видеонаблюдения. Личность мужчины установили полицейские. Материалы дела направили в суд для привлечения к ответственности.

Также в Астане задержали и подвергли аресту на пять суток мужчину, который справил нужду на балконе подъезда многоэтажки одного из ЖК по улице Шевченко. Неподобающее поведение попало в объектив камер видеонаблюдения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056358-pavlodarka-poshla-v-gosti-k-drugu-no-ne-doterpela-i-spravila-nuzhdu-v-lifte/

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