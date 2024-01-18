"Из хулиганских побуждений": двух человек ранил из ружья житель Акмолинской области
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Житель Щучинка за незаконное хранение оружия и нанесение тяжкого вреда здоровью двух человек был осужден на 6,6 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Акмолинской области.
Как сообщили в суде, 25-летний житель Щучинска Ч. нашел обрез ружья с двумя патронами и незаконно хранил дома, а также перевозил в авто под сиденьем.
"В ходе группового конфликта молодых людей, который перерос в драку, Ч. использовал данный обрез ружья и из хулиганских побуждений произвел неприцельный выстрел в направлении конфликтующих лиц. В результате от дробового выстрела получили ранения два человека. Затем Ч. покинул место преступления с целью перепрятать оружие и второй патрон", – говорится в сообщении.
По информации суда, от полученных ранений двое потерпевших получили тяжкий вред здоровью и были доставлены в больницу.
Судом обвиняемый был признан виновным в незаконном хранении, перевозке огнестрельного оружия и патронов к нему и умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью двух лиц из хулиганских побуждений. Мужчину приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего В. и взыскал компенсацию морального вреда в размере 5 млн тенге. При этом потерпевшим Е. иск не был заявлен.
Приговор не вступил в законную силу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056252-iz-huliganskih-pobuzhdeniy-dvuh-chelovek-ranil-iz-ruzhya-zhitel-akmolinskoy-oblasti/