Автомобиль забрали у жителя Шымкента из-за долга в 33 млн тенге

Водителя с долгом в размере 33 млн тенге выявили полицейские в Шымкенте. Его автомобиль Hyundai Elantra стражи порядка забрали на штрафстоянку, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, инспекторы полка патрульной полиции получили сигнал об автомобиле с неоплаченными долгами. Информацию выдала программа "Коргау", установленная на служебном планшете.

"За владельцем Hyundai Elantra числилась задолженность по исполнительным производствам в размере 33 млн тенге", - пояснили в МВД.

Транспорт полицейские задержали по улице Рыскулова. Уклоняющегося от уплаты автомобилиста предупредили о причитающихся с него платежах.

Машина была водворена на штрафстоянку. Забрать автомобиль казахстанец может только после полного погашения долгов.

Ранее сообщалось о водителе из Туркестана, который накопил штрафы на 27 млн тенге. Его авто тоже забрали на штрафстоянку до выплаты долгов.

В декабре прошлого года у жителя Шымкента патрульные забрали Lexus и отправили его на штрафстоянку. Причиной этого стала задолженность по исполнительным производствам в размере 176 млн тенге.

А в Алматы полицейские водворили на штрафстоянку автомобиль Mercedes Benz G-класса. За водителем черного "Гелендвагена" числились штрафы на сумму более чем миллион тенге.