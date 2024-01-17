Оперативники раскопали яму и достали спрятанные банки в курятнике жителя Шымкента

Наркотики в особо крупном размере обнаружили стражи порядка в курятнике жителя Шымкента. Стражи порядка изъяли четыре банки с марихуаной весом более полутора килограммов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, 46-летний мужчина ранее был судим за наркопреступление, однако, отбыв наказание, взялся за старое.

"Наркотические средства оперативники УПН обнаружили в постройке для содержания кур во дворе дома горожанина. В помещении мужчина выкопал специальную яму и спрятал туда четыре банки с марихуаной. Масса изъятого вещества составила 1,6 кг", - сообщили в МВД.

Сейчас задержанный находится под стражей в следственном изоляторе.

Каратауским РУП проводится расследование о незаконном хранении в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

На опубликованных стражами порядка кадрах видно, как им пришлось выкапывать лопатой банки с марихуаной.

Отметим, что согласно ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее наркотики растительного происхождения в особо крупном размере обнаружили полицейские дома у жителя Текели. Он был взят под стражу.

Также по подозрению в реализации марихуаны был задержан житель Акмолинской области. Во время визита правоохранителей мужчина попытался избавиться от "товара", выкинув спичечные коробки с балкона. Инцидент попал на видео.