Всю семью осудили в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске вся семья во главе с матерью организовала преступную схему. Четыре человека предстали перед судом и получили условные сроки, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по ВКО.

Как рассказали в ведомстве, с целью обогащения семья придумала преступную схему, где каждый выполнял свою роль. Всего участвовали четыре человека - мать и три сына.

Они изготавливали алкоголь популярных марок кустарным способом и реализовывали под видом заводской продукции на рынках ВКО и в других регионах страны.

В итоге все четверо предстали перед судом и получили ограничение свободы.

"Теперь мать и трое сыновей-подельников поставлены на пробационный учет. Им разъяснены правила и порядок отбывания наказания. В частности, подучетные отмечаются в службе пробации. Также доведено до сведения, что уклонение от выполнения обязанностей влечет за собой возможность замены ограничения свободы на реальный срок в колонии", - рассказал начальник службы пробации Левобережного района Усть-Каменогорска Бауыржан Толеуханов.

Напомним, ранее в четырех городах Акмолинской области провели обыски. Было изъято оборудование по изготовлению алкогольной продукции кустарным способом, деньги и автомобили. Как рассказали в АФМ, подпольные цеха организовала группа лиц. По данному факту было начато досудебное расследование.

Также сообщалось, что сразу 3 подпольных цеха с поддельным алкоголем выявили в Туркестанской области. В ходе обыска были изъяты 5,5 тыс. штук учетно-контрольных марок, более 5 тонн спиртосодержащей жидкости, 6,5 тыс. бутылок водки и свыше 24 тыс. этикеток.