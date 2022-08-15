Сразу 3 подпольных цеха с поддельным алкоголем выявили в Туркестанской области

Изъятый товар. Кадр из видео: АФМ РК

3 подпольных цеха по изготовлению алкоголя выявили в Туркестанской области сотрудники областного департамента агентства по финансовому мониторингу, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ РК.

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий сотрудниками ведомства было установлено, что группа граждан в складских помещениях, расположенных на территории Туркестанской области и Шымкента, организовала подпольные цеха по производству суррогатной алкогольной продукции с последующей реализацией через торговые точки на территорий региона.

В ходе обыска цехов были изъяты 5,5 тыс. штук учетно-контрольных марок, более 5 тонн спиртосодержащей жидкости, 6,5 тыс. бутылок водки, а также этикетки в количестве более 24 тыс. штук.

Как отметили в АФМ, сейчас по данному факту проводится досудебное расследование.

Подчеркивается, что иная информация разглашению не подлежит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983244-srazu-3-podpolnyh-tseha-s-poddelnym-alkogolem-vyyavili-v-turkestanskoy-oblasti/