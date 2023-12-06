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Забрался к соседке и обматерил полицейского: пьяного дебошира наказали в Павлодарской области

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Мужчина ругается с полицией
Дебошир. Кадр из видео: Polisia.kz

Жителя Павлодарской области привлекли к административной ответственности за оскорбление полицейского, еще в отношении него возбудили уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

46-летний мужчина, будучи в состоянии опьянения, выражался нецензурной бранью в адрес сотрудника полиции. Дважды сельчанин обматерил стража порядка: сначала - в квартире соседки, а после - в больнице.

Как сообщается на официальном медиапортале МВД, в полицию района Теренколь поступило сообщение о том, что в магазине мужчина ведет себя неадекватно.

Полицейскими было установлено, что до их прибытия местный житель ушел из магазина и направился к одиноко проживающей пенсионерке. Не раздумывая, сотрудники полиции направились к бабушке, которая сообщила, что к ней в дом зашел неизвестный пьяный мужчина.

Как оказалось, дебошир прошел в комнату и уснул на диване.

Участковый инспектор разбудил "гостя", чтобы доставить его в больницу для освидетельствования. Однако сельчанин стал вести себя агрессивно, отказывался выходить из дома пенсионерки и стал выражаться в адрес полиции нецензурной бранью.

После, уже находясь в больнице, 46-летний мужчина продолжил оказывать неповиновение, отказывался от освидетельствования, при этом в грубой форме оскорблял стража порядка, который исполнял свои обязанности.

За совершение мелкого хулиганства в магазине и оскорбление представителя власти в доме пенсионерки в отношении сельчанина возбуждены административные материалы по части 1 статьи 434 и части 1 статьи 667 КоАП РК, материалы рассмотрены в суде. Постановлением суда сельчанин подвергнут административному аресту сроком на 5 суток.

Помимо административного взыскания, по факту оскорбления представителя власти в медицинском учреждении в отношении сельчанина начато досудебное расследование по части 2 статьи 378 УК РК. Избрана мера пресечения - обязательство о явке.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, с 6 марта этого года в Казахстане вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми ужесточается наказание за нецензурную брань.

Так, наказание за нецензурную брань и мелкое хулиганство в стране изменилось. Если раньше за эти правонарушения налагался штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге) или арест до 15 суток, то в новой редакции закона размер штрафа составит 20 МРП (69 тысяч тенге) либо арест от 5 до 30 суток.

В МВД поясняли, что за мат в соцсетях будут штрафовать, если это было сделано с проявлением неуважения к окружающим и с целью нарушить спокойствие граждан. Также там сообщили, что к адмответственности могут привлечь за нецензурные выражения на любом языке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049382-zabralsya-k-sosedke-i-obmateril-politseyskogo-pyanogo-deboshira-nakazali-v-pavlodarskoy-oblasti/

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