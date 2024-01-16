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"Был человечным и хорошим семьянином": что известно о депутате, убитом в области Жетiсу

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Даурен Слямов
Даурен Слямов. Фото: со страницы vk.com

Коллеги рассказали о депутате Алакольского районного маслихата области Жетiсу Даурене Слямове, который был убит в результате ножевого ранения на одном из строящихся объектов в городе Ушарале, передает NUR.KZ.

По словам руководителя аппарата акима Алакольского района Дамира Сатыбалдиева, Даурен Слямов был серьезным в делах и человечным.

"Даурен из хорошей семьи. В 2013 году он открыл собственное дело и, возглавляя свой бизнес, более 10 лет вносил вклад в социально-экономическое развитие района.

В 2023 году был избран депутатом районного маслихата VIII созыва. В рамках своих полномочий он смог с лучшей стороны проявить свои деловые и профессиональные качества.

Был хорошим семьянином, который воспитывал двух детей. Наши соболезнования его семье, родным и близким", - сказал Дамир Сатыбалдиев.

Он добавил, что в настоящее время по факту его гибели районное управление полиции проводит расследование.

По информации официального сайта акимата Алакольского района, по итогам выборов в районный маслихат, состоявшихся 19 марта 2023 года, по избирательному округу № 3 депутатом был избран Даурен Слямов 1989 года рождения. Он был руководителем ИП "Слямов" в городе Ушарале.

Напомним, накануне в Сети появились сообщения о том, что был убит депутат Алакольского районного маслихата Даурен Слямов.

Как рассказали в ДП области Жетiсу, 15 января в 15:25 полицию проинформировали, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения пристает к рабочим на одном из строящихся объектов в Ушарале.

На месте стражи порядка установили, что 24-летний подозреваемый нанес одно ножевое ранение 34-летнему мужчине, который заступался за сотрудников, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший скончался в карете скорой помощи. Подозреваемого задержали. Было начато досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055841-byl-chelovechnym-i-horoshim-semyaninom-chto-izvestno-o-deputate-ubitom-v-oblasti-zhetisu/

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