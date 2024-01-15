Депутата маслихата убили в области Жетiсу

В Сети появились сообщения о том, что сегодня был убит депутат Алакольского районного маслихата области Жетiсу Даурен Слямов. Информацию прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Сегодня в Сети появилась информация об убийстве депутата Алакольского районного маслихата Даурена Слямова.

Корреспондент NUR.KZ обратился за разъяснением ситуации в пресс-службу Департамента полиции области Жетiсу.

По данным правоохранителей, 15 января в 15:25 в Алакольскую районную полицию поступило сообщение о том, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения пристает к рабочим на одном из строящихся объектов в городе Ушарал.

"По приезду полиции установлено, что подозреваемый – 24-летний местный житель – нанес одно ножевое ранение 34-летнему мужчине, который заступался за рабочих, и скрылся с места происшествия.

Подозреваемый задержан сотрудниками полиции, прибывшими на место, в течение пяти минут после поступления вызова. Вместе с тем, от полученных ран потерпевший скончался в карете скорой помощи", – говорится в сообщении полицейских.

Сейчас задержанный водворен в ИВС Алакольского РОП. По этому факту с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

По данным с официального сайта акимата Алакольского района, по итогам выборов в районный маслихат, состоявшихся 19 марта 2023 года, по избирательному округу № 3 депутатом был избран Слямов Даурен Слямович 1989 года рождения, руководитель ИП "Слямов", город Ушарал.

Согласно статье 99 Уголовного кодекса РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

При этом убийство:

двух или более лиц;

лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;

лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

совершенное с особой жестокостью;

совершенное способом, опасным для жизни других людей;

совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством;

из хулиганских побуждений;

совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;

по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;

совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;

совершенное неоднократно;

заведомо несовершеннолетнего лица;

совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –

наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, согласно третьей части данной статьи, убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.