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Бывшего сотрудника финполиции Алматы арестовали по делу о пытках

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Полицейский ведет подозреваемого в наручниках
Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Экс-сотрудника алматинского департамента агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Кенжебая Жумабекова поместили под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Информацию о том, что Жумабеков, проходящий по делу о пытках, был арестован, подтвердили в надзорном ведомстве.

Как пишет газета "Время", бывшего сотрудника финпола (ведомство ликвидировано в 2014 году) Жумабекова задержали недавно. По информации издания, в отношении него и других лиц расследуются несколько уголовных дел межведомственной следственно-оперативной группой при Генпрокуратуре РК.

Сообщается, что речь идет о фальсификации доказательств по “хоргосскому делу”, незаконном привлечении к уголовной ответственности невинных граждан и других должностных преступлениях.

Напомним, "Хоргосское дело" - один из самых крупных коррупционных скандалов прошлого десятилетия. Во время расследования дела стало ясно, что это еще и один из самых кровавых скандалов: во время следствия один из фигурантов покончил с собой, другой погиб в ДТП, еще одного убили рядом с домом, а четвертого жестоко избили в колонии, после чего он скончался.

Расследование велось с 2011 года, суд прошел лишь в 2014 году: тогда 6 человек получили длительные сроки. Самый большой срок был назначен двум экс-начальникам КНБ - их осудили на 16 и 17 лет соответственно.

В октябре 2019 года двоих осужденных по делу выпустили на свободу - им заменили оставшуюся часть наказания на штраф. Они должны были заплатить по 3 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055810-byvshego-sotrudnika-finpolitsii-almaty-arestovali-po-delu-o-pytkah/

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