В стаканах из-под кофе прятали закладки накрокурьеры: спецоперацию провели в Алматы

Стаканы из-под кофе стали использовать наркокурьеры, чтобы прятать запрещенные вещества в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный медиапортал МВД.

Предполагаемых торговцев наркотиками задержали в Алматы в ходе спецоперации - по данным полицейских, были задержаны как "оптовики", так и те, кто занимается розничной торговлей "синтетики".

"Несколько дней назад были задержаны 27 и 29-летние алмаатинцы, у которых было изъято 36 свертков с мефедроном. В ходе специальных мероприятий установлено, что наркотики молодые люди приобретали у постоянных поставщиков. Эти люди, как выяснилось, “работали” лишь с проверенными реализаторами", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Кроме того, был проведен обыск по месту жительства - в холодильнике в арендованном жилище было обнаружено 745 свертков с порошкообразным веществом, общий вес которого составил около 2 кг.

Задержанные признались в содеянном, а также сообщили, что получали товар оптом на территории населенных пунктов в Алматинской области.

По информации полицейских, крупные наркозакладки фигуранты прятали в кофейных стаканах.

В настоящий момент подозреваемые находятся под стражей.

Напомним, сегодня мы писали о том, что в Алматинской области ликвидирована крупная нарколаборатория по производству синтетических наркотиков, в организации которой подозревается семейная пара.

Как отметили стражи порядка, лаборатория была полностью подготовлена для синтеза запрещенных веществ: внутри были агрегаты для химических реакций, промышленная вытяжка и жарочные шкафы для просушки полученных наркотиков, а стены были обшиты теплоизоляционными материалами.