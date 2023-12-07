Павлодарец, помогая соседке, случайно убил ее мужа

56-летний павлодарец оказался на скамье подсудимых после того, как уронил выпившего соседа на асфальт. Ударившись затылком, пострадавший оказался в больнице, где спустя три дня от полученной травмы скончался, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор суда №2 Павлодара.

В июле 2023 года к павлодарцу в дверь постучалась женщина. Сообщила, что ее избил гражданский муж и не пускает домой. Попросила вызвать полицию. Мужчина помог, а после вышел на улицу, где встретил того самого буйного соседа.

"Подсудимый хотел привести потерпевшего в чувства, так как тот терял сознание от выпитого алкоголя. Для этого он резко ударил его ладонью левой руки по правой части лица.

Далее он схватил его за горло правой рукой, а левой рукой держал за затылок, при этом потерпевший пятился назад. В это время он, держа мужчину за горло, прошел несколько шагов и резко отпустил его, так как не смог его удержать", - описываются обстоятельства произошедшего в приговоре суда №2 Павлодара.

Сосед упал на асфальт и ударился затылком. Травма оказалась тяжелой и через несколько дней пострадавший скончался в больнице. Уголовное дело открыли по статье 104 части 1 УК РК (Причинение смерти по неосторожности).

В суде потерпевшей выступила сестра погибшего. На лишении свободы обидчика брата не настаивала, но предъявила гражданский иск почти на 2 миллиона тенге.

Приговором суда обвиняемого обязали полностью выплатить заявленную сумму, а также ему на полтора года ограничили свободу.

Добавим, что согласно ч.1 ст.104 УК РК причинение смерти по неосторожности наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, ранее стало известно, что 69-летний житель Павлодара скончался после того, как на него напали двое мужчин и избили кулаками и ногами. По версии следствия, после убийства злоумышленники скрылись с места преступления, прихватив с собой сумку жертвы, в которой был лишь телефон. Обвиняемые по статьям "Убийство" и "Грабеж" получили 16 и 17 лет лишения свободы.