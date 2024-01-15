Икру, креветки и рыбу на 5 млн тенге украли в Темиртау

В Карагандинской области у предпринимательницы украли рыбную продукцию на 5 млн тенге. Стражи порядка задержали подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию Темиртау обратилась 43-летняя предпринимательница. По ее словам, ночью ее торговую точку, где она реализует рыбную продукцию, взломали, сорвав навесной замок с контейнера, и обокрали. Были похищены икра, креветки и рыба на сумму 5 млн тенге.

Полицейские задержали подозреваемого – 46-летнего мужчину, который дал признательные показания.

Как установило следствие, подозреваемый планировал продать украденную продукцию. Вещественные доказательства были изъяты.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража".

Добавим, что, согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. При этом кража, совершенная:

группой лиц по предварительному сговору;

путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Также кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.А кража, совершенная:

преступной группой;

из нефтегазопровода;

в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее жители Карагандинской области оставались без банковских карт и денег после посещения рынков. Полицейские задержали подозреваемого.