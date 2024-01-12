Полицейские и бойцы спецподразделения провели задержание на въезде в Кокшетау (видео)

Почти 2 килограмма синтетических наркотиков изъяли полицейские из багажника автомобиля в Акмолинской области. Мужчина, который ехал в машине, задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, у въезда в Кокшетау задержали мужчину.

"28-летний курьер специализировался на перевозке крупных партий синтетических наркотиков", - пояснили в МВД.

В операции по задержанию участвовали оперативники УПН совместно с бойцами спецподразделения и сотрудниками патрульной полиции.

"При обыске полицейские обнаружили в багажном отсеке 4 полиэтиленовых свертка с психотропным веществом. Экспертиза показала, что вещество является мефедроном весом 1 кг 813 гр. Полицейские установили, что несколько месяцев мужчина возил наркотики из столицы в Кокшетау", - сообщили в ведомстве.

Факт незаконного обращения с наркотическими средствами зарегистрирован по ст.297 УК РК. На период расследования фигурант задержан.

Отметим, что согласно ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

В декабре прошлого года бармена ночного клуба задержали с наркотиками во время спецоперации в Алматы. По данным полиции, он сбывал психотропные вещества на своем рабочем месте.

Также стало известно, что казахстанка получила реальный срок за отправку торта с наркотиками сожителю, который находился под арестом в Павлодаре. Посылка была обнаружена сотрудниками уголовно-исполнительной системы. Женщина получила 10 лет лишения свободы.