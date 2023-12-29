Сотрудника акимата осудили за многомиллионное хищение в ЗКО

Главный специалист аппарата акима Шагатайского сельского округа Западно-Казахстанской области предстал перед судом по обвинению в многомиллионном хищении. По делу вынесен приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

По информации официального сайта ведомства, прокурорской проверкой установлено, что главный специалист аппарата акима Шагатайского сельского округа в период с 2020 по 2023 годы путем незаконного перечисления на свой карточный счет похитил более 12 млн тенге бюджетных средств

Данный факт был зарегистрирован по ч.3 ст.189 УК. Затем дело передано в Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области для производства досудебного расследования. После окончания материалы направлены в суд.

Приговором суда сотрудник акимата осужден на 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор в законную силу не вступил.

Добавим, что согласно ч.3 ст.189 УК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

3) неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.