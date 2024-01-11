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Увез девочку на чужом авто и пытался изнасиловать: обвиняемому вынесли приговор в Атырау

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Задержание в Атырау
Место происшествия. Фото: с сайта azh.kz

В Атырау рассмотрено дело в отношении обвиняемого в попытке изнасилования девочки, которой на момент преступления было всего 13 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Дело рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области по ч.3 ст.24-ч.4 ст.120 (Покушение на изнасилование малолетней) и ч.3 ст.200 (Угон) УК РК.

Заседания проходили в закрытом режиме. Вина подсудимого была полностью доказана. Сам он тоже вину признал.

"Приговором суда подсудимому окончательно к отбытию назначено 17 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Приговор суда вступил в законную силу", - сообщили в Атырауском областном суде.

Напомним, в декабре 2022 года стало известно, что 13-летнюю девочку пытались изнасиловать в машине в Атырау.

Как рассказали в ДП региона, мужчина, незаконно управляя автомобилем Renault Duster, скрылся вместе с малолетней во дворах многоэтажек. В результате оперативного реагирования полицейские задержали подозреваемого до совершения преступления. Было начато расследование по факту покушения на изнасилование.

Позже в соцсетях появились слухи о том, что задержанный по подозрению в попытке изнасилования 13-летней девочки якобы скончался под стражей. Однако в ДП региона заверили, что информация не соответствует действительности. Правоохранители начали искать тех, кто распространил ложные сведения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055074-uvez-devochku-na-chuzhom-avto-i-pytalsya-iznasilovat-obvinyaemomu-vynesli-prigovor-v-atyrau/

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